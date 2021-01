Niente Juve per Scamacca | Ecco il futuro dell’attaccante!

Gianluca Scamacca si prepara a lasciare il Genoa ma non vestirà né la maglia del Milan né quella della Juventus. Ecco il futuro dell’attaccante italiano

Gianluca Scamacca si appresta a lasciare il Genoa in questa sessione di calciomercato. L’attaccante italiano, che piace parecchio anche al Milan, sembrava destinato a trasferirsi alla Juventus ma non sarà così.

Stando alle ultime notizie riportate da ‘Sky Sport’, il calciatore è pronto a far ritorno al Sassuolo. Niente accordo tra i neroverdi e i bianconeri: De Zerbi potrà così contare su un attaccante in più. Il Sassuolo, infatti, avrebbe voluto l’obbligo di riscatto, che la Juve non è disposta ad inserire.

Il Genoa – che si sta cautelando riportando in Italia Niang – ha già dato il via libera all’addio anticipato di Scamacca. La richiesta del Grifone è che il giocatore non rinforzi una concorrente per la salvezza e il Sassuolo di certo non lo è.