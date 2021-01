UFFICIALE – Calhanoglu è guarito dal Covid: il comunicato

Hakan Calhanoglu è guarito dal coronavirus. Il giocatore è risultato negativo al tampone effettuato oggi. Lo ha comunicato attraverso un post Instagram

Un ottima notizia in casa Milan. Hakan Calhanoglu è finalmente guarito dal Covid-19. A comunicarlo è stato prima lo stesso calciatore attraverso un post Instagram.

Finalmente il trequartista potrà tornare ad aiutare la squadra. La sua assenza si era fatta sentire enormemente nelle ultime gare. Hakan era risultato positivo il 17 gennaio, vigilia di Cagliari-Milan. Ma nei complicatissimi match contro Atalanta ed Inter, la mancanza del suo apporto tecnico e tattico aveva indebolito la squadra e il suo assetto.

Difficilissimo vedere Calhanoglu presente già domani contro il Bologna. Il turco non si allena sul campo e con i compagni da quasi due settimane. In più ha presentato dei sintomi nei primi giorni di malattia. È necessaria cautela per il suo reinserimento, sia dal punto di vista atletico, che di gioco. Ma la sua guarigione è sicuramente l’arcobaleno dopo un periodo non proprio brillante per i rossoneri.

Calhanoglu guarito dal Covid: comunicato ufficiale

La società rossonera ha reso nota la notizia della guarigione di Hakan Calhanoglu attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.