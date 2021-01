Calhanoglu, rientro fondamentale: è il motore del Milan, il dato

Hakan Calhanoglu è una pedina essenziale di questo Milan. Il dato riportato da OptaPaolo lo dimostra abbondantemente. Parliamo di vittorie rossonere

Approfittiamo del bel momento generato dalla guarigione dal Covid di Hakan Calhanoglu per ricordare un dato importantissimo. Sappiamo quanto le prestazioni del trequartista turco siano state decisive in questa stagione, e quanto queste siano essenziali al gioco di tutta la squadra.

Il dato pubblicato da OptaPaolo su Twitter ne è la palese dimostrazione. Già, perchè nell’attuale stagione, il Milan, con Hakan in campo, ha perso soltanto l’8% della gare giocate: 2 partite su 24. Quando, al contrario, il numero 10 rossonero è mancato, la percentuale di sconfitte è salita al 33%: 2 partite perse su 6 giocate senza di lui.

Non vediamo quindi l’ora che Calhanoglu possa ritornare al 100% della sua condizione. La squadra ha bisogno di lui e della sua intelligenza calcistica.

8 & 33 – Con Hakan #Calhanoglu in campo in questa stagione in tutte le competizioni il #Milan ha perso solo l’8% delle gare disputate (2/24), senza il fantasista turco la % di sconfitte dei rossoneri sale al 33% (2/6). Motore. pic.twitter.com/9CnWkwWS5l

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2021