Ibrahimovic-Lukaku: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo

Niente stangata per Ibrahimovic e Lukaku dopo lo scontro in Inter-Milan di Coppa Italia. Il Giudice Sportivo ha emesso il proprio verdetto.

Era atteso per oggi ed è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo dopo il derby Inter-Milan di Coppa Italia, match nel quale si è verificata la lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

Il centravanti rossonero è stato punito con una giornata di squalifica per la doppia ammonizione, rimediata per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Stessa sorte per il centravanti nerazzurro, che da diffidato è stato ammonito per comportamento non regolamentare in campo. Un turno di squalifica pure per lui.

Oltre a Ibrahimovic e Lukaku, squalificato per una giornata anche Franck Kessie: era diffidato e ha preso un cartellino giallo per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. I due giocatori rossoneri sconteranno la sanzione nella prossima edizione della Coppa Italia, invece il centravanti dell’Inter salterà la Semifinale di andata contro la Juventus.