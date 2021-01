LIVE – Pioli, diretta conferenza stampa pre Bologna-Milan

Pioli alla vigilia di Bologna-Milan parla in conferenza stampa da Milanello. L’allenatore rossonero si aspetta un successo al Renato Dall’Ara.

Il Milan è reduce dalle sconfitte contro Atalanta e Inter, deve dunque reagire. Sabato la squadra gioca a Bologna ed è l’occasione giusta per ripartire con i 3 punti.

Stefano Pioli si aspetta una risposta importante da parte dei suoi giocatori. Non potrà contare ancora su tutto il gruppo completo, però non vuole scuse: allo stadio Renato Dall’Ara bisogna tornare a vincere.

Pioli, conferenza stampa pre Bologna-Milan

Alle ore 12 Pioli parla in conferenza stampa da Milanello e noi di MilanLive.it riportiamo le sue dichiarazioni sui diversi temi affrontati.

Si parte dalla trasferta di Bologna: “Non serve guardarsi indietro, solo avanti e continuare a lavorare bene. Match difficile domani, contro il Bologna devi sudare perché gioca un calcio intenso e aggressivo, una prestazione di alto livello”.

Gli elogi di Sinisa Mihajlovic al Milan: “Condivido le sue parole. Stiamo facendo un ottimo percorso, abbiamo 18 punti in più dello scorso campionato. Stiamo cercando di limare le differenze dalle squadre più forti, ci sarà grande lotta per la Champions. Lavoriamo per migliorare e pensiamo partita per partita”.

Il ritorno di Ismael Bennacer: “Sta meglio, ma è fuori da tempo. Gli infortuni muscolari vanno trattati con cautela. Domani sarà convocato se andrà tutto bene oggi. Non penso giocherà titolare. È un centrocampista completo, con grandi qualità e ampi margini di miglioramento. Bene che stia tornando lui e che ieri abbiamo fatto un grande allenamento con tanti giocatori a disposizione”.

Ibrahimovic come sta dopo i fatti con Lukaku: “Determinato come sempre, spiaciuto per l’espulsione e aver lasciato la squadra in dieci. È carico per domani. Dobbiamo andare avanti, pensiamo a dare il massimo”.

Ancora sulla vicenda Ibra-Lukaku: “Non è stato uno spettacolo bello. Certe situazioni non le giustifico e non condivido, però nel calcio succede e bisogna mettere un punto. Ibra non è razzista, il Milan è in prima fila contro le discriminazioni. Quindi mettiamo un punto e andiamo avanti”.

A BREVE TUTTE LE PAROLE DI MISTER PIOLI IN CONFERENZA STAMPA