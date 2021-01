Milan Femminile, colpo giapponese: ufficiale Yui Hasegawa

Importante acquisto da parte del Milan Femminile, che si è assicurato Yui Hasegawa. La giocatrice della nazionale giapponese va a rinforzare la squadra allenata da Maurizio Ganz.

Il club rossonero oggi ha ufficializzato l’arrivo della 24enne, che nella giornata odierna festeggia anche il compleanno. Sicuramente è felice e motivata per questa nuova esperienza della sua carriera in Italia. Vedremo se saprà adattarsi in fretta al calcio italiano. Benvenuta Yui!

🆕 Adding one more arrow to the Rossonere quiver: let’s all welcome the Japan international, Yui Hasegawa! 🇯🇵 🆕 Un colpo dal Sol Levante per le rossonere: diamo il benvenuto a @maybe10_, giocatrice della Nazionale giapponese! 🇯🇵 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/YdgK7xplJE — AC Milan (@acmilan) January 29, 2021