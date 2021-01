Niente Milan per Kahveci | La verità sul turco

Irfan Can Kahveci è stato accostato al Milan nei giorni scorsi. Il centrocampista turco sembra destinato a cambiare maglia ma a restare in Turchia

Irfan Can Kahveci nei giorni scorsi è stato accostato al Milan. I media turchi avevano parlato di un’offerta ufficiale, presentata dal club rossonero al Basaksehir. Notizia che però non ha trovato conferme successivamente.

In queste ultime ore il classe 1995 sarebbe finito nel mirino del Marsiglia ma stando alla ricostruzione di RMCSport, anche in questo caso non ci sarebbero conferme. Il club francese è chiamato a sostituire Morgan Sanson ma non la farà con Kahveci.

Le uniche squadre veramente sul giocatore sarebbero Fenerbahce e Galatasaray: il Basaksehir vorrebbe 10 milioni di euro e queste voci potrebbero servire a spingere i due club interessati ad accontentare le richieste della squadra del presidente Göksel Gümüşdağ