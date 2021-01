Calciomercato Milan – Atalanta e Sassuolo su due obiettivi rossoneri

Il Milan in questa sessione di mercato non cerca un altro difensore centrale e due nomi accostati al club piacciono ad Atalanta e Sassuolo.

Il calciomercato in entrata del Milan potrebbe essere terminato, dato che arrivare a un terzino sinistro non è facile. Forse si proverà a fare un colpo last minute, però non è escluso che la squadra rimanga invariata.

La dirigenza rossonera ha delle idee per il vice Theo Hernandez, ma può rinviare l’operazione all’estate. Proprio in vista della prossima sessione del mercato, ci sono già alcuni giovani nel mirino e per i quali sono stati effettuati sondaggi nelle ultime settimane.

Tra questi ci sono Kamil Piatkowski e Anel Ahmedhodzic, entrambi difensori centrali. Il primo è un classe 2000 e milita nel Raków Częstochowa. Cartellino valutato circa 3 milioni di euro. Secondo CanaleSassuolo.it, c’è stato un inserimento del Sassuolo nelle ultime ore. Attenzione anche al Borussia Dortmund, che in Polonia viene dato fortemente interessato al promettente giocatore polacco.

Ahmedhodzic ha un anno in più di Piatkowski e indossa la maglia del Malmoe, la squadra in cui è cresciuto Zlatan Ibrahimovic. Secondo Sky Sport, l’Atalanta è in trattativa per assicurarsi il difensore serbo valutato circa 8 milioni. E in Svezia anche il Napoli viene dato in corsa per il calciatore.

Il Milan ha sistemato la difesa con l’arrivo in prestito di Fikayo Tomori dal Chelsea, quindi Ahmedhodzic e Piatkowski sono nomi che possono tornare buoni solamente per la prossima estate. Ma nel frattempo altre società possono provare a chiudere.