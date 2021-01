Donnarumma: “Vogliamo ripartire, Ibrahimovic non è affatto turbato”

Le parole di Gigio Donnarumma ai microfoni di Sky Sport prima del match odierno tra Bologna e Milan, 20.a gara di campionato.

Prima del fischio d’inizio di Bologna-Milan, gara valida per la 20.a giornata di campionato, Gianluigi Donnarumma è stato interpellato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole sul match di oggi: “Siamo molto concentrati, di buon umore nonostante le ultime partite. Vogliamo ripartire vincendo questa gara”.

Sul suo momento personale: “Gioco per il Milan e faccio ciò che mi chiede il mister. Do sempre tutto per questa squadra, vogliamo vincere tutti assieme anche oggi”.

L’umore di Ibrahimovic dopo il derby: “Ibra come sempre è tranquillo e concentrato sulla partita. Non credo che i fatti del derby lo influenzeranno in negativo, anzi. Non è affatto turbato. Sono sicuro che farà bene come al suo solito, per sé stesso e per il Milan”.