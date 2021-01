Niente da fare, arriva la conferma: salta Bologna-Milan!

Dopo le indiscrezioni circolate ieri, arriva la conferma che Calhanoglu non si aggregherà alla squadra per Bologna-Milan di oggi pomeriggio.

Il Milan a Bologna non potrà contare su Hakan Calhanoglu. Il giocatore non raggiungerà la squadra in Emilia per il match di campionato previsto per oggi pomeriggio.

Ieri è arrivata la notizia ufficiale del tampone negativo al Covid-19, poi il turco ha dovuto affrontare le visite mediche per la ripresa dell’attività agonistica. In un primo momento si pensava che l’ex Bayer Leverkusen oggi potesse essere aggregato al gruppo, ma non sarà così.

Calhanoglu viene da due settimane senza allenamenti sul campo, anche se ha lavorato a casa non è nella migliore condizione fisica. Sicuramente sarà nella lista dei convocati per la prossima partita di campionato contro il Crotone.

Oggi a Bologna mister Stefano Pioli sarà senza un vero trequartista, dato che anche Brahim Diaz è assente. Il fantasista spagnolo arrivato dal Real Madrid ha accusato un problema muscolare nel derby di Coppa Italia e non è detto che riesca a recuperare per il match di San Siro contro il Crotone.