Milan-Crotone, Messias salterà il match per squalifica

Junior Messias, attaccante del Crotone, salterà il match contro il Milan. Per lui un cartellino giallo che gli vale la squalifica

Junior Messias è sicuramente uno dei calciatori più validi del Crotone, squadra neo promossa in Serie A. Il brasiliano, che funge da centrocampista della squadra di Stroppa, presenta delle grandi doti offensive. Difatti può giocare anche da trequartista o seconda punta.

In Crotone-Milan, match in programma il 7 febbraio, Messias non sarà presente. Il brasiliano, che era diffidato, è stato ammonito nella gara contro il Genoa, al 33’ minuto. Il match, che è in corso, vede i pitagorici perdere in casa 0-3.

L’ammonizione per Junior Messias, che gli vale squalifica per il prossimo turno, condizionerà pesantemente il Crotone.