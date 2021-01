Milan, Ibra protagonista sui social: un gol da ninja! | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha postato un video in cui si mette in mostra, nel corso di un allenamento con il Milan, con un gol in acrobazia

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social. L’attaccante svedese, poco fortunato ieri sotto porta contro il Bologna – Skorupski gli ha parato di tutto, compreso un calcio di rigore – ha postato un video di un allenamento del Milan, in cui va a segno in acrobazia.

Un gol da ninja, come solo lui sa fare, che ha mandato in tilt i tifosi, che hanno riempito la sua bacheca di messaggi.

