Biasin: “Donnarumma rinnoverà ma è come se fosse di proprietà di Raiola”

Le parole di Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in merito al futuro di Gigio Donnarumma, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Intervenuto nella diretta di CMIT TV di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin – tra i tanti argomenti trattati – ha parlato anche del futuro di Donnarumma. Il portiere ha un contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un contratto che secondo il noto giornalista alla fine verrà rinnovato: “Secondo me alla fine Donnarumma rinnoverà col Milan, però attenzione. La cosa assurda è che lui è come se fosse di proprietà di Raiola. Alla fine resterà in rossonero, ma in questo momento Mino ha una grande arma fra le proprie mani per rilanciare.

Questa cosa dovrebbe finire perché il calcio non se lo può permettere. Raiola chiede 10 milioni di euro, mentre Maldini finora è arrivato a 7 milioni più uno di bonus”.