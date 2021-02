Calciomercato Milan – Kabak verso la Premier League: le ultime news

Il futuro di Kabak può essere in Inghilterra, trattativa in corso tra Schalke 04 e Liverpool per il trasferimento dell’ex obiettivo del Milan.

Non è più nel mirino del Milan, ma Ozan Kabak potrebbe ancora cambiare squadra in questa finestra invernale del calciomercato.

Secondo quanto spiegato da Sky Sports, il Liverpool è in trattativa per assicurarsi il difensore turco. I Reds puntano a prenderlo in prestito oneroso da 2,5 milioni di sterline con diritto di riscatto. Già pianificate le visite mediche. Lo Schalke 04, che deve anche trovare un sostituto, preferisce l’obbligo di acquisto del cartellino.

I contatti tra il Liverpool, gli agenti di Kabak e lo Schalke 04 sono in corso. Jurgen Klopp spera di riuscire ad avere il centrale difensivo tanto desiderato in questa sessione del calciomercato. Ha bisogno di un rinforzo nella retroguardia e l’ex obiettivo del Milan rappresenterebbe un buon colpo anche in prospettiva, dato che si tratta di un classe 2000.

Il club rossonero ha mollato Kabak a causa delle richieste dello Schalke 04, che valuta il cartellino del calciatore circa 25 milioni di euro e voleva l’obbligo di riscatto nell’operazione. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno virato su Fikayo Tomori, che il Chelsea ha concesso a titolo temporaneo con opzione di acquisto senza alcun obbligo. In caso di riscatto, però, andranno versati circa 28 milioni ai Blues.