Calciomercato | Scamacca resta al Genoa: l’annuncio del giocatore!

Sui social arriva il messaggio di Gianluca Scamacca, accostato anche al Milan, dopo la permanenza al Genoa. Ecco le sue parole

Tanto rumore per niente. Alla fine Gianluca Scamacca è rimasto al Genoa: l’attaccante classe 1999 ad inizio calciomercato è stato cercato anche dal Milan ma il Sassuolo ha fatto muro. I neroverdi non hanno voluto cedere in prestito con diritto di riscatto il calciatore.

Niente da fare dunque nemmeno per la Juventus, che avrebbe voluto prendere il centravanti della Nazionale Under 21, a condizioni simili a quelle rossonere. A far sul serio per il giocatore è stato, però, il Parma che avrebbe garantito ben 25 milioni di euro al Sassuolo in caso di salvezza.

Scamacca resta al Genoa

Niente da fare, alla fine i neroverdi hanno deciso di mantenere Scamacca in prestito al Genoa, che ha così rinunciato ad acquistare Niang.

Gianluca Scamacca, dopo un mese di rumors, che di certo non lo hanno aiutato a rendere in campo, ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!”, ha scritto su Instagram, pochi minuti fa, confermando di fatto che l’addio al Genoa è stato davvero vicino.