Ex Milan – Niang può tornare in Italia: trattativa in corso

Niang, dopo aver indossato le maglie di Milan e Genoa, potrebbe fare ritorno in Serie A per giocare nel Bologna di Mihajlovic. Affare possibile.

Bologna protagonista nell’ultimo giorno del calciomercato. Il club rossoblu è in trattative per rinforzare difesa e attacco.

Entrambi gli innesti possono arrivare dal Rennes. Per la retroguardia sono in corso negoziati per l’arrivo di Daniele Rugani, di proprietà della Juventus ma in prestito in Francia. L’ex Empoli era obiettivo del Torino, però dovrebbe approdare in Emilia.

Per quanto concerne il reparto offensivo, Sky Sport ha spiegato che sono in corso contatti con il Rennes per M’Baye Niang. L’attaccante francese è molto apprezzato da Sinisa Mihajlovic, che lo ha già allenato al Milan nella stagione 2015/2016 e adesso lo vorrebbe anche in rossoblu.

Niang è ritenuto cedibile dal club francese, che lo avrebbe ceduto già nella scorsa finestra del calciomercato. Il giocatore stava per andare al Marsiglia, poi l’operazione è sfumata. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Genoa, altro club nel quale aveva giocato in passato, ma adesso è il Bologna in pole position per assicurarselo.