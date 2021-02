Milan, rigori a favore: il sondaggio di Rai Sport fa infuriare i tifosi

Tifosi del Milan arrabbiati per l’eccessiva enfasi data dai media ai rigori assegnati ai rossoneri. Su Twitter si scatena il malcontento.

Il Milan è la squadra che in questa Serie A ha ricevuto più rigori e ciò ha provocato delle polemiche. I penalty concessi sono 14, contro i 5 ottenuti dalle “inseguitrici” Juventus, Roma e Sassuolo nella specifica classifica.

Qualcuno ritiene che gli arbitri siano troppo generosi nei confronti dei rossoneri, ma va detto che quasi tutti i rigori assegnati c’erano. La polemica non ha senso di esistere. Se un penalty c’è, va fischiato. Non ha alcun senso dire che “sono troppi“.

A proposito di polemiche, un sondaggio fatto su Twitter da Rai Sport ha innervosito i tifosi del Milan. È stato evidenziato che in questo campionato spicca il dato dei rigori a favore della squadra di Stefano Pioli ed è stato chiesto se questa differenza può essere determinante per la lotta Scudetto. Il 37,2% dei votanti ha risposto sì, il 62,8% invece ha replicato con un no.

Sotto il tweet del sondaggio si leggono diversi commenti da parte di tifosi del Milan infastiditi per il quesito posto da Rai Sport. L’eccessiva enfasi posta sulla questione dei penalty assegnati ai ragazzi di Pioli viene vista come qualcosa di predisposto a “sporcare” il percorso fatto dalla squadra in questi mesi. C’è chi vede della malafede nel porre una simile domanda.