Calciomercato, la conferma del Milan: ufficiale l’acquisto di Kerkez

Il Milan, con una nota, ha comunicato l’acquisto di Milos Kerkez. Il giovane terzino ungherese arriva a titolo definitivo dall’ETO FC Gyor

E’ arrivata anche la note da parte del Milan: Milos Kerkez è un nuovo giocatore dei rossoneri. Il calciatore – come si legge – è stato acquistato a titolo definitivo dall’ETO FC Gyor. Il terzino sinistro classe 2003, come vi abbiamo raccontato, è sbarcato ieri a Milano con la famiglia ed è pronto per la nuova avventura in Italia.

L’ungherese è stato strappato alla concorrenza della Juventus. Verrà aggregato inizialmente alla Primavera ma non è da escludere un futuro da vice Theo Hernandez in prima squadra.