Calciomercato Milan, concorrenza inglese per Firpo

Junior Firpo, seguito dal Milan negli ultimi giorni di mercato, piace anche in Inghilterra. Pronta l’offerta dell’Arsenal per strapparlo al Barcellona

Junior Firpo è stato accostato al Milan negli ultimi giorni di calciomercato. L’esterno del Barcellona sarebbe potuto essere il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Il calciatore, diventato da poco papà, però, non ha voluto cambiare vita, trasferendosi a Milano.

L’idea, poi, di essere solo un sostituto del franco-spagnolo, ovviamente, non lo esaltava particolarmente. In estate le cose potrebbero cambiare ma sul giocatore la concorrenza non manca.

TodoFichajes riporta dell’interessamento da parte di Inter, Napoli e Roma ma soprattutto dell’Arsenal. Il club di Premier League potrebbe mettere sul tavolo un’offerta da 10 milioni di euro. L’aggiunta di 5 milioni di bonus potrebbe convincere il Barcellona a cedere Firpo.