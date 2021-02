Ibrahimovic cerca nuovi gol: l’obiettivo di Zlatan

Ibrahimovic è reduce dal rigore sbagliato a Bologna e vuole riscattarsi contro Crotone e Spezia. Il Milan si fida del suo numero 11.

Zlatan Ibrahimovic vuole mettersi alle spalle il derby di Coppa Italia e il rigore sbagliato a Bologna, ora ci sono due partite contro Crotone e Spezia che il Milan deve vincere.

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza che l’attaccante svedese non ha mai segnato a queste due squadre. Non le ha mai affrontate durante la sua militanza in Serie A, dove ha colpito contro 30 delle 33 formazioni sfidate finora. Bari, Treviso e SPAL sono le tre non trafitte da Ibra.

Nelle prossime due giornate di campionato ha l’occasione di timbrare il cartellino anche contro Crotone e Spezia, dopo aver saltato i match di andata a causa della positività al Covid-19. È a secco di gol in campionato da due turni, quindi vuole sbloccarsi per aiutare il Milan a mantenere la testa della classifica.

Stefano Pioli ha concesso due giorni liberi al gruppo dopo la trasferta di Bologna, per Zlatan tempo utile per ricaricare le energie e prepararsi al meglio alle prossime sfide. Da oggi si torna a Milanello tutti insieme per lavorare. Il Milan sa di non poter fallire contro Crotone e Spezia, avversari da rispettare ma assolutamente alla portata. Va fatto bottino pieno prima della ripresa dell’Europa League e dei due big match contro Inter e Roma.