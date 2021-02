Serie A, ufficiale: salta Milan-Crotone | La scelta del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha fermato ben dieci calciatori dopo la ventesima giornata di Serie A. Tra gli squalificati anche Messias, out contro il Milan

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai match della ventesima giornata di Serie A. Nessuna squalifica per il Milan, confermato, invece, lo stop per una giornata per Messias del Crotone. L’attaccante non sarà dunque in campo a San Siro contro i rossoneri.

Sono ben dieci i calciatori fermati dal Giudice Sportivo. Oltre al calciatore dei calabresi, stop per un turno anche Castrovilli (Fiorentina), De Paul (Udinese), Saponara (Spezia), Bentancur (Juve), Pellegrini (Roma), Patric (Lazio), Pobega (Spezia), Maxime Lopez (Sassuolo).

Milenkovic della Fiorentina, dopo lo scontro con Belotti, invece, è stato squalificato per due giornate.