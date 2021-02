Calciomercato Milan – Maldini programma il futuro: i possibili colpi estivi

Maldini e Massara, in attesa di chiudere i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, studiano già il rafforzamento del Milan a fine stagione.

La sessione invernale del calciomercato è conclusa, ma in casa Milan sono già iniziate alcune manovre in vista di quella estiva. Ci sono già alcune idee chiare sui ruoli nel quali intervenire.

Paolo Maldini e Frederic Massara nel mese di gennaio hanno cercato di completare ulteriormente la squadra a disposizione di Stefano Pioli, però a fine stagione ci sarà modo di intervenire con maggiore incisività soprattutto se il club potrà sfruttare i ricchi premi UEFA dell’eventuale qualificazione in Champions League.

Mercato Milan, gli innesti in estate

Il Milan intende pianificare con anticipo il proprio futuro e già lavora su alcuni nomi per la prossima estate. Sicuramente arriveranno rinforzi nei seguenti ruoli:

Esterno destro offensivo : l’obiettivo è Florian Thauvin , in scadenza di contratto a giugno con il Marsiglia. Maldini e Massara puntano ad assicurarselo, sarebbe un ottimo colpo a parametro zero.

l’obiettivo è , in scadenza di contratto a giugno con il Marsiglia. Maldini e Massara puntano ad assicurarselo, sarebbe un ottimo colpo a parametro zero. Terzino sinistro : a Pioli serve un vice di Theo Hernandez. Il nome che circola con insistenza è quello di Matias Viña del Palmeiras.

In altre posizioni, invece, verranno fatte delle specifiche valutazioni in base alle conferme o meno di alcuni giocatori ora in organico.