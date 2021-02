Coppa Italia Primavera, Milan eliminato dalla Fiorentina

Finisce l’avventura del Milan Primavera di Giunti in Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto ed eliminato i rossoneri agli Ottavi di finale.

Il Milan Primavera è stato eliminato dalla Coppa Italia 2020/2021. La squadra allenata da Federico Giunti ha perso 2-1 in trasferta contro la Fiorentina.

Sono i viola ad accedere ai Quarti di finale della competizione. Avvio subito positivo per i padroni di casa, che sono andati in vantaggio già al 4′ di Fiorini su calcio di rigore. Il raddoppio è arrivato al 13′ grazie a Spalluto.

Il Milan ha reagito e ha accorciato le distanze al 25′ con la marcatura di Nasti, ma non è poi riuscito a trovare il pareggio nonostante alcune occasioni create. I rossoneri di Giunti si fermano agli Ottavi in questa edizione della Coppa Italia Primavera. Adesso testa al campionato, il calendario prevede una sfida contro il Sassuolo da vincere per riscattare questa eliminazione contro la Fiorentina.