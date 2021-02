Verso Milan-Crotone: la decisione di Pioli su Tomori

Pioli ha le idee chiare su come schierare la difesa in Milan-Crotone, dato che Kjaer sarà assente per infortunio nella sfida di campionato.

Dopo aver ritrovato la vittoria a Bologna, il Milan domenica affronterà il Crotone nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato 2020/2021. A San Siro i rossoneri vogliono vincere ancora per mantenere la vetta della classifica.

Stefano Pioli dovrà fare delle scelte di formazione basate sulle condizioni fisiche dei propri giocatori. Ce ne sono alcuni alle prese con dei problemi, ad esempio Simon Kjaer e Brahim Diaz. Tra oggi e domani esami per entrambi, in modo da fare il punto della situazione e capire meglio i tempi di recupero.

Sembra certa l’assenza del difensore danese per Milan-Crotone. Al suo posto verrà riproposto titolare Fikayo Tomori, che ha ben figurato nelle sue prime apparizioni in maglia rossonera. L’anglo-canadese è partito dal primo minuto anche a Bologna e domenica dovrà confermarsi su buoni livelli.

Pioli darà nuovamente fiducia al centrale arrivato dal Chelsea per rimpiazzare Kjaer. In panchina Pierre Kalulu. Per quanto riguarda Diaz, probabile il forfait per il match di San Siro. Stavolta Hakan Calhanoglu ci sarà, quindi nel ruolo di trequartista il Milan è coperto per affrontare il Crotone.