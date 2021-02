Milan, rigori a favore: il parere di Marani

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, non ha dubbi. Non c’è alcuna contestazione sui calci di rigore assegnati al Milan. Ecco le sue parole

Sabato, contro il Bologna, sono arrivati altri due rigori per il Milan. Due penalty netti, assegnati anche grazie all’ausilio della tecnologia, che hanno comunque fatto discutere sia i media che i tifosi sui social.

Una discussione sterile basata solo sul fatto che i rigori dati al Milan in questa stagione sarebbero tanti (14 in 20 partite).

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, non ha dubbi in merito alla polemica dei rigori :”Il Milan è molto veloce nel cercare la porta. Spesso la squadra arriva in area avversaria uno contro uno. Fermare quei giocatori diventa complicato se i difensori non sono di alta qualità. Non c’è contestazione sui rigori”.