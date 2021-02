Rinnovo Ibrahimovic, contatti in Primavera: l’attaccante deve decidere

Zlatan Ibrahimovic, malgrado l’età, è ancora decisivo e il Milan parlerà con lui in primavera per la questione rinnovo.

Il tempo sembra essersi fermato per Zlatan Ibrahimovic, che malgrado le 40 candeline che spegnerà ad ottobre, continua a essere dominante. La leadership dello svedese è indiscussa e lui trascina il gruppo fuori dal campo.

Per questo il Milan pensa se rinnovare ancora il contratto di Ibra malgrado l’età e il peso del contratto siano al di fuori dei parametri Elliot.

Le ultime sul contratto di Ibrahimovic

Mino Raiola ha varcato freneticamente le porte di Casa Milan in questi mesi per il rinnovo di Donnarumma, e adesso assisterà Ibrahimovic nella scelta di proseguire o meno la sua carriera, come riportato dal Corriere dello Sport.

Lo svedese ha ribadito a più riprese la volontà di proseguire col Milan qualora decidesse di continuare a giocare. Il Milan sarebbe disposto a proseguire assieme per un altro anno, sarà il calciatore a decidere in primavera se continuare col calcio giocato o meno.