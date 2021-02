Milan, si rivede Calhanoglu: oggi allenamento in gruppo

Hakan Calhanoglu, dopo essere guarito dal Covid 19, è tornato ad allenarsi oggi con il resto della squadra a Milanello

Il sole è tornato da poco in casa Milan. Dopo lo sventurato periodo causato dalle innumerevoli assenze, Pioli sta, a poco a poco, ritrovando ogni pedina del suo scacchiere. Scorsa settimana era tornato Ismael Bennacer, dopo il lungo stop per infortunio.

Oggi è toccato ad Hakan Calhanoglu ritrovare finalmente la sua squadra. Il turco si è difatti allenato in gruppo, a Milanello, dopo i 12 giorni di positività al Covid 19. La notizia della sua negatività al tampone molecolare era arrivata nella giornata di venerdì, quando il resto della squadra si apprestava a raggiungere Bologna per la trasferta.

Calhanoglu era stato quindi costretto ad allenarsi in solitaria nella giornata di sabato. Oggi pomeriggio, finalmente, il trequartista ha potuto svolgere l’allenamento con il resto della squadra. È certa, quindi, la sua presenza nel match contro il Crotone. Pioli potrà nuovamente contare sul suo trequartista di fiducia, dato che anche Brahim Diaz è in via di recupero da un leggero infortunio.