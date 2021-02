Calciomercato Milan, Tomori fra i colpi più costosi: la classifica

Fikayo Tomori, nuovo calciatore del Milan, è, secondo Transfermarket, uno dei colpi di mercato di gennaio più costosi

Fikayo Tomori è arrivato al Milan nell’appena conclusa finestra di mercato. Un colpo che ha convinto la maggioranza, tra tifosi e critici sportivi, soprattutto dopo le prestazioni espresse in campo dal calciatore.

Leggi anche:

Vi è, inoltre, un dettaglio rilevante riguardo Tomori. Difatti, il neo acquisto rossonero è stato inserito nella Top 11 dei più preziosi colpi di mercato di gennaio, in ambito europeo. La classifica è stata stilata da Transfermarket in base al reale valore economico dei calciatori, e non fa riferimento a quale somma o formula le società abbiano investito per il loro cartellino.

Ebbene, Fikayo Tomori è tra questi, con un valore di mercato pari a 17 mln di euro; anche se sappiamo bene che il difensore inglese è arrivato al Milan attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 mln di euro.

La Top 11

Nella Top 11 è presente un altro difensore, ben conosciuto dai rossoneri: Ozan Kabak, l’ex obiettivo del Milan che è da poco sbarcato a Liverpool. Per lui un valore di mercato pari a 25 mln di euro secondo Transfermarket.

Questa la Top 11 completa pubblicata da Sky Sport: