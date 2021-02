Clamoroso Pato: futuro in Iraq!

Lontani i tempi in cui Pato giocava con la maglia del Milan e segnava al Camp Nou. Adesso sembra vicino al trasferimento in Iraq.

Dopo essere rimasto svincolato per mesi, Alexandre Pato sembra vicino a firmare per una nuova squadra. Il suo futuro dovrebbe essere in Asia, dove ha già giocato con la maglia del Tianjin in Cina tra il 2017 e il 2019.

Secondo quanto rivelato da Asian Football, l’ex attaccante del Milan avrebbe trovato l’accordo per trasferirsi all’Al Diwaniya SC in Iraq. Una destinazione sicuramente inaspettata per il 31enne brasiliano, che ci immaginavamo di vedere in un campionato diverso da quello iracheno.

Non è ancora ufficiale il passaggio di Pato all’Al Diwaniya, però presto potrebbero esserci le firme. Il giocatore era stato accostato anche a club italiani nelle scorse settimane, però nessuna trattativa è concretamente decollata. L’ex Milan sembra diretto verso un trasferimento in Asia, dove più squadre lo hanno richiesto. Sembra che che l’Iraq possa essere la sua destinazione.