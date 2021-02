Capello a Milanello: sta seguendo l’allenamento di Pioli

Fabio Capello oggi a Milanello ha seguito da vicino gli allenamenti di Stefano Pioli. L’ex tecnico rossoneri era stato a Casa Milan ad agosto

Continuano i contatti tra il Milan e Fabio Capello. L’ex tecnico dei rossoneri – come raccontato da Sky Sport – è presente nel centro sportivo di Milanello, dove sta assistendo all’allenamento della squadra di Stefano Pioli.

Non è la prima volta che Capello torni a riassaporare l’ambiente rossonero. In estate era stato anche a Casa Milan tanto che si era parlato di una possibile collaborazione. Oggi l’ex tecnico è opinionista a Sky Sport, in futuro chissà…