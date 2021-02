Riapertura stadi, il virologo: “Sembra che qualcuno tifi per il virus”

Il parere dell’esperto sulla possibilità di riaprire gli stadi italiani nei prossimi mesi nonostante il virus circoli.

E’ di oggi la rivelazione del presidente FIGC Gabriele Gravina sulla possibile riapertura degli stadi italiani.

Visto l’abbassamento attuale del numero dei contagi al Covid-19, si starebbe valutando una parziale concessione in favore dei tifosi nei prossimi mesi.

Non è troppo favorevole a tale decisione il virologo Andrea Crisanti, intepellato oggi da Radio Uno. L’ormai noto medico non ha utilizzato mezzi termini.

“Stadi, piste da sci, scuole. Sono tutte opportunità che diamo al virus per tornare a circolare. Il ritorno allo stadio? Qualcuno forse fa tifo per il virus… Anche sullo sci sono scettico, gli effetti si vedanno a fine febbraio, inizio marzo. Per me resteranno aperti ben poco”.