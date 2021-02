Scontro Ibra-Lukaku, Gravina: “Non parlerei di punizioni esemplari”

Il presidente della FIGC torna a parlare dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, avvenuto durante il match di Coppa Italia

Lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Lukaku, avvenuto durante il match dei quarti di finale di Coppa Italia, continua a far discutere. A tornare sul caso è ancora una volta Gabriele Gravina.

Il numero uno della FIGC – in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera – si è così espresso in merito alla lite tra i centravanti di Milan e Inter: “Concordo che non è stato un bello spettacolo – ammettere – però non parlerei di punizioni esemplari. E chi è pronto a scagliare la prima pietra deve fare un esame di coscienza. In ogni caso le decisioni spettano alla Procura federale”.