Atalanta fermata sul pari | I tifosi del Milan non dimenticano

Il pareggio dell’Atalanta, rimontata dal Torino ha messo di buonumore i tifosi del Milan. Nel mirino dei sostenitori rossoneri è così finito Gasperini

Il pomeriggio di Serie A ha visto l’Atalanta di Gasperini pareggiare contro il Torino. I granata, in svantaggio di ben tre reti, sono stati bravi a recuperare. Adesso la classifica si fa difficile per i nerazzurri che con una partita in più sono a nove punti dal Milan. Una notizia positiva per i rossoneri in ottica Champions League.

I tifosi del Diavolo hanno manifestato tutta la loro felicità, attraverso i social, per il passo falso dell’Atalanta: i rossoneri, infatti, non dimenticano i saltelli di mister Gasperini in occasione del 5-0 del campionato scorso. Ecco alcuni dei tanti tweets dei sostenitori del Milan dopo il pareggio dell’Atalanta.

Uniti riguardo a Gasperini, vi voglio bene — Lara (@Larabrusi) February 6, 2021

Quindi oltre il colore hanno in comune l'obiettivo di stagione: battere noi! Salta #Gasperini salta, che la carrozza sta tornando zucca #AtalantaTorino pic.twitter.com/8jC4OoTdiN — Ire (@irepoc85) February 6, 2021

Chissà su cosa salta gasperini …. — mirkosv ❤️🖤 (@mirkosavona) February 6, 2021