Bennacer in dubbio per Milan-Crotone! | La rivelazione di Pioli

Arrivano importanti rivelazioni di Stefano Pioli su Ismael Bennacer, il quale è in dubbio per la gara di domani contro il Crotone.

Sembrava tutto pronto per il rientro di Ismael Bennacer contro il Crotone, tuttavia in mattinata si era diffusa la notizia della scelta di Meite per affiancare Franck Kessie in mediana. In un primo momento si è pensato a una mossa gestionale per far prendere ritmo partita all’algerino, infortunatosi il 13 dicembre nella gara casalinga contro il Parma, tuttavia Stefano Pioli ha fatto chiarezza in conferenza stampa.

Le parole di Stefano Pioli su Ismael bennacer

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della situazione dei suoi giocatori spiegando anche la situazione Bennacer, che appariva pronto a tornare dal primo minuto in campionato.

Il calciatore stamattina non si è allenato per un principio di bronchite che ha causato al regista algerino una febbre che lo mette in dubbio per domani. Una notizia che conferma l’indiscrezione di stamani di Peppe Di Stefano di Sky Sport, il quale aveva annunciato che dal primo minuto avrebbe giocato Meite e non Bennacer.

In primo momento si era pensato a una scelta tattica, ma Pioli ha chiarito che si tratta in realtà di un leggero infortunio. La speranza è che non sia nulla di grave per il calciatore e che la sua bronchite possa essere arginata in tempo brevi.