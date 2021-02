Calciomercato Milan, futuro Belotti: l’annuncio del Torino

Andrea Belotti ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Il Torino vorrebbe continuare l’avventura con il suo bomber, che piace al Milan

Il nome di Andrea Belotti è tornato prepotentemente di moda per il calciomercato del Milan. Come vi abbiamo raccontato anche nelle ultime ore, il Gallo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e senza il rinnovo una cessione in estate si farebbe sempre più probabile.

I rossoneri, che hanno sempre mostrato interesse per il centravanti italiano, monitorano con attenzione la situazione. Il Torino è ovviamente intenzionato a blindare il prima possibile il suo uomo simbolo e capitano.

Il Direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: “Belotti è un giocatore fondamentale per il Torino, le porte saranno sempre aperte – ammette – Dovremo cercare di continuare il rapporto con lui, ci siederemo per cercare di capire quali sono le esigenze del nostro capitano”.