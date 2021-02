Cristiano Ronaldo e Orsato, scoppia la polemica: cosa è successo | VIDEO

Sta spopolando sul web il divertente siparietto avvenuto in Juve-Roma, con protagonisti Ronaldo e l’arbitro Orsato. Ve lo raccontiamo

Ormai sta facendo il giro del web e dei media in generale. Nel match giocatosi alle 18.00, tra Juventus e Roma, un divertente siparietto ha avuto luogo tra Cristiano Ronaldo e l’arbitro Orsato. Al 23’ del primo tempo, il fuoriclasse portoghese, dopo aver calciato, ha colpito violentemente la traversa interna della porta di Pau Lopez.

Leggi anche:

Il tiro di Ronaldo, che è stato deviato da Kumbulla, aveva dato l’impressione di aver sorpassato la linea di porta. Tale sensazione l’aveva avuta soprattutto l’attaccante ex Real, che non fidandosi del No Gol dell’arbitro si è avvicinato per controllare il suo orologio: lo smartwatch relativo alla segnalazione della Goal Line Technology.

Grasse risate da parte del direttore di gara Orsato, divertito dall’azione e dalla testardaggine di Cristiano Ronaldo. Un episodio sicuramente molto simpatico, che sottolinea la fame di gol di uno degli attaccanti più forti di sempre.

Ma la vicenda ha, come spesso accade, generato pareri contrapposti sui social. Molti lo hanno descritto come un episodio simpatico e nulla più; altri hanno criticato l’atteggiamento confidenziale tra Orsato e Ronaldo. Di seguito il video: