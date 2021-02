Calciomercato Milan – Concorrenza spagnola per Thauvin

Florian Thauvin è il primo obiettivo del calciomercato estivo rossonero. Un colpo a parametro zero, ma attenzione alla concorrenza di un club spagnolo

Ormai impazza ovunque la notizia dell’arrivo in estate di Florian Thauvin tra le fila rossonere. Il Milan sembra abbia ottenuto la totale approvazione dell’attaccante francese, che a giugno si svincolerà dal Marsiglia. Parliamo quindi di un colpo a parametro zero, assolutamente di qualità.

Thauvin è un’esterno d’attacco di assoluto di rispetto, con grande tecnica e fiuto del gol. Prelevarlo dal club francese significherebbe rinforzare la corsia offensiva destra, in vista della prossima Champions League. Sempre che il Milan si qualifichi tra le prime quattro. Affinchè questo avvenga è necessario che la squadra di Pioli conduca una seconda metà di stagione al pari della prima.

Ma attenzione, che sulle tracce di Florian Thauvin non c’è soltanto il Milan. È forte la concorrenza di una club de La Liga spagnola.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sul suo canale Twitter, il Milan avrebbe già avanzato un’offerta per Florian Thauvin: contratto sino al 2025 e un ingaggio di 3 mln di euro a stagione.

Ma negli ultimi giorni un’altra pretendente si è fatta avanti per il calciatore francese. Si tratta del Siviglia allenato da Julen Lopetegui. La concorrenza è forte, ma è tutto nelle mani dell’attaccante del Marsiglia.

Thauvin avrebbe espresso la volontà di approdare al Milan. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 6, 2021