Milan, Tonali ancora out | Il motivo

Sandro Tonali è fuori dalla lista convocati in vista del match di domani. Il giovane non ha ancora recuperato dall’infortunio

Una stagione non al 100% per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista arrivato dal Brescia sembra non stia affrontando un periodo del tutto fortunato. Oltre alle prestazioni altalenanti, che hanno dato voce a diverse critiche, Tonali è anche alla prese con il recupero da un infortunio.

Sembrava che la sua condizione fisica fosse del tutto recuperata, ma la lista dei convocati di oggi ha sorpreso tutti. Sandro non sarà presente neanche in panchina, domani contro il Crotone, a causa di una borsite non del tutto guarita.

Nelle gerarchie, il posto di Tonali è preceduto da quello di Bennacer, ma anche l’algerino non è stato convocato a causa di una febbre con annessa leggera bronchite. Al centrocampo vedremo quindi Kessiè affiancato da Meitè. È chiaro che Pioli non vuole rischiare il giovane Tonali, e preservarlo per gare prossime più impegnative sulla carta.