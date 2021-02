Milan-Crotone, probabili formazioni: Bennacer torna titolare

Pioli pronto a schierare Bennacer e Calhanoglu titolari in Milan-Crotone. Queste le probabili formazioni della partita di campionato in programma a San Siro.

Domenica a San Siro il Milan riceve il Crotone nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Un match che sulla carta i rossoneri non temono, ma che non devono sottovalutare.

Stefano Pioli mantiene alta la tensione a Milanello, non vuole che l’approccio a questa partita sia sbagliato. C’è bisogno di vincere per conquistare i 3 punti necessari a riprendere la testa della classifica. Infatti, l’Inter ha sconfitto la Fiorentina e attualmente è la classifica del campionato.

Serie A, probabili formazioni Milan-Crotone

Pioli dovrà fare ancora a meno di Simon Kjaer e Brahim Diaz per Milan-Crotone. Ma potrà convocare Matteo Gabbia, ristabilitosi dopo la lunga assenza per infortunio. Al centro della difesa, però, ci sarà Fikayo Tomori ad affiancare Alessio Romagnoli. Confermati sulle fasce Davide Calabria e Theo Hernandez. In porta, ovviamente, Gianluigi Donnarumma.

A centrocampo rivedremo titolare dopo tanto tempo Ismael Bennacer, che ha messo alle spalle i problemi fisici ed è pronto a tornare a fare coppia con Franck Kessie. Sulla trequarti sono sicuri di una maglia da titolare sia Alexis Saelemaekers che Hakan Calhanoglu (prima presenza post-Covid), mentre per l’altra disponibile Rafael Leao è in vantaggio su Ante Rebic.

Il centravanti sarà Zlatan Ibrahimovic. Mario Mandzukic partirà nuovamente dalla panchina, pronto ad entrare nel secondo tempo per dare il suo contributo se Pioli lo richiederà.

MILAN CROTONE | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao (Rebic); Ibrahimovic.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Simy.