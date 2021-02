Milan in ritiro: la squadra alloggerà vicino San Siro

Il Milan dovrebbe passare la notte prima della gara contro il Crotone in un albergo non lontano dallo stadio.

Il Milan si prepara al match di domani sera, che lo vedrà impegnato contro il fanalino di coda Crotone.

Una sfida molto importante per Stefano Pioli e compagnia, visto che c’è da rispondere alla vittoria di ieri dei rivali dell’Inter.

Per prepararla al meglio, Pioli ha deciso di portare stasera la squadra in ritiro fuori dal centro sportivo di Milanello. Come riporta Sky Sport il Milan passerà la notte in un albergo.

La location è nei pressi dello stadio di San Siro, così da poter recarsi velocemente in tarda mattinata presso l’impianto. Riunione generale dunque prevista in hotel e trasferimento immediato al ‘Meazza’, dove alle ore 15 inizierà il match della 21.a giornata.