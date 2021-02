Milan-Crotone, Ibrahimovic segna il 500° gol in carriera coi club

Ibrahimovic ha sbloccato il risultato di Milan-Crotone con la rete numero 500 della sua carriera con le squadre di club

Zlatan Ibrahimovic ha appena segnato il suo gol numero 500 in carriera con i club. Ed è una rete importante perché sblocca Milan–Crotone, una partita molto insidiosa in questa prima mezz’ora. I rossoneri hanno fatto fatica a creare azioni offensive e quindi si sono messe in luce le qualità dei singoli.

Ibrahimovic e Leao infatti hanno trovato uno splendido uno-due che ha tagliato in due la difesa e ha portato lo svedese da solo davanti a Cordaz. Lo ha battuto con un bellissimo piazzato sul secondo palo. Arriva così questo 500esimo gol in carriera con le squadre di club tanto cercato.

La squadra a cui ha segnato di più è il Saint–Etienne con 17 reti, invece con il Milan ha segnato 82 gol.