Milan-Crotone, Tomori: “Vogliamo risuperare l’Inter. Obiettivo Scudetto”

Fikayo Tomori prima di Milan-Crotone spiega l’importanza di vincere oggi a San Siro e non nasconde il sogno Scudetto per questa stagione.

Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan TV prima della partita di campionato Milan-Crotone a San Siro.

Il difensore rossonero è molto motivato per questo match, nel quale partirà nuovamente nella formazione titolare: “È un periodo di gare molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l’Inter in classifica”.

Tomori è arrivato da poco a Milanello, però si sta ambientando bene ed è soddisfatto della scelta fatta: “Sono molto felice di essere qui, in un club così grande come il Milan. Tutti sono stati molto gentili con me, mi hanno aiutato ad inserirmi”.

Il centrale anglo-canadese ha le idee chiare per Milan-Crotone e il futuro: “Oggi vogliamo dare una grande prestazione per ottenere i tre punti, l’obiettivo del Milan è lo scudetto”.