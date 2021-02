Calciomercato Milan, conferme dalla Francia: sfida a due per Thauvin

Sempre meno dubbi: Florian Thauvin si appresta a lasciare il Marsiglia. Il calciatore, con un contratto in scadenza a giugno, piace a Milan e Siviglia

Sempre meno dubbi sul futuro di Florian Thauvin. Dalla Francia – Le10Sport.com – conferma che l’esterno è destinato a lasciare il Marsiglia in estate. Il rinnovo del contratto è lontano: gli ultimi giorni per i giocatori dell’OM sono stati alquanto complicati. La situazione ambientale non ha fatto altro che allontanare ancora di più Thauvin dalla Ligue 1.

Non è un segreto che il nome dell’esterno sia sul taccuino del Milan. Maldini ha parlato chiaramente, ammettendo l’interesse per Thauvin. Una bozza di contratto esiste già: si lavora su un accordo a circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Concorrenza spagnola

Soldi che però sembra disposto a mettere sul tavolo anche il Siviglia. Il giocatore piace parecchio a Monchi, pronto a sfidare il Milan. Non sono ovviamente escluse sorprese ma la sensazione è che se il futuro di Thauvin non sarà rossonero, sarà in Andalusia.