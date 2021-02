Calabria ammonito, salta Spezia-Milan: torna per il derby

Davide Calabria, diffidato, è stato ammonito nel finale contro il Crotone e salterà la trasferta di La Spezia, tornando disponibile per il derby.

Un pomeriggio lieto per il Milan, con una vittoria contro il Crotone e il ritorno di Hakan Calhanoglu in campo a due settimane dalla positività al Covid. Nel tabellino della gara si registra la pesante ammonizione a Davide Calabria, il quale diffidato salterà la trasferta di La Spezia, visto che scatterà la squalifica per il nostro terzino.

La gara contro i bianconeri non sarà facile, vista la vittoria dei liguri ieri contro il Sassuolo e la velocità delle ali offensive, tra cui Gyasi (in gol ieri) e Farias. Il lato positivo è che il terzino tornerà disponibile per il derby di domenica 21.

Calabria squalificato, spazio a Dalot

Calabria è stato ammonito al minuto 86, quando il terzino ha bloccato una possibile ripartenza di Riviere sulla mediana, facendo scattare la squalifica. Al suo posto mister Pioli tornerà a schierare Diogo Dalot, il quale nelle ultime settimane ha giocato poco.

Per il portoghese il ritorno in campo contro lo Spezia non deve essere sottovalutato, onde evitare altri risultati a sorpresa come quello di ieri, quando i bianconeri hanno battuto in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium.