Donnarumma, 8° clean sheet: staccati gli altri portieri, la classifica

Gianluigi Donnarumma continua a rivelarsi uno dei portieri più affidabili del campionato, con oggi stacca Handanovic nella classifica delle gare a porta inviolata.

Il Milan continua ad avere un ottimo rendimento difensivo, merito anche di Donnarumma, che con la gara di oggi sale in testa solitario nella classifica dei Cleen Sheet. Spesso protagonista, contro il Crotone Gigio è stato chiamato a compiere una sola parata decisiva, per il resto ha assistito da spettatore, specie nella ripresa.

Il portiere rossonero sta mostrando grandissima maturità, malgrado il nodo rinnovo, ma al momento il portiere nativo di Castellammare di Stabia è concentrato sul campo, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La classifica dei portieri imbattibili

A spiccare nella classifica ci sono i nomi di Donnarumma e Handanovic, i portieri che stanno trascinando le milanesi in testa alla classifica di Serie A. Il portiere sloveno condivide la seconda piazza con Marco Silvestri, portiere rivelazione del Verona, protagonista anche a San Siro contro il Milan, anche se nel finale venne battuto in due occasioni.

La terza posizione è condivisa dal terzetto che racconta diverse posizioni in classifica: Antonio mirante, che lotta per la Champions con la sua Roma, oltre a Dragowsky della Fiorentina e Montipò del Benevento che stanno trascinando le loro squadre nell’annosa lotta per non retrocedere.

La classifica: