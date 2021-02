Rebic: “All’andata l’infortunio, oggi due gol. Ibra un esempio”

Ante Rebic esprime molta gioia per la doppietta odierna, ricordando il grave infortunio della gara di andata.

Ante Rebic trova una doppietta vitale per la sua stagione, aldilà del rotondo punteggio di oggi. Il croato non lascia trasparire emozioni in volto, ma le sue parole sanno di liberazione per una continuità ritrovata.

Il croato segna nella seconda gara consecutiva, dopo l’1-0 di Bologna.

Le parole di Ante Rebic

Rebic parla della sua doppietta odierna ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Il gol

“Era importante vincere aldilà dei miei gol, ne ho fatti due e sono molto felice, soprattutto per la vittoria”.

Sul Crotone

“All’andata è stato brutto, mi sono infortunato e sono stato molto tempo fuori, oggi ho trovato due reti, sono felice”.

La continuità

“Nella partita di andata mi ero infortunato e sono stato molto fuori, poi ho preso il Covid, tornare in forma è stato complesso, ma oggi sto molto bene”.

Ibra

“Ibra è un esempio, ci migliora tutti”.