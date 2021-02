Milan, Romagnoli: “Obiettivo Champions. Tomori bel giocatore”

Il Capitano rossonero, Alessio Romagnoli, esprime soddisfazione per la gara e non abbassa la tensione in vista delle prossime gare.

Il Milan batte agevolmente il Crotone, dopo un primo tempo più arduo del previsto. Nella ripresa il Diavolo mette in discesa la strada, complice anche un ottimo ingresso di Calhanoglu che ha siglato due assist per Rebic.

A fine partita Alessio Romagnoli ha parlato a caldo della gara e degli obiettivi.

Le parole del capitano nel post partita

Il capitano rossonero esprime soddisfazione, raggiunto nel post partita su Sky. Ecco le sue parole:

La gara

“Pensiamo partita dopo partita. Dovevamo solo vincere, siamo stati bravi nel secondo tempo mentre nel primo siamo stati lenti. L’obiettivo era questo e ci siamo riusciti”

Scudetto

“Scudetto? Pensiamo alla Champions come obiettivo, poi come sarà ad inizio aprile vedremo”

Tomori

“Europa League? Sono tanti mesi che giochiamo ogni tre giorni, fa bene. Ora abbiamo un’altra partita difficile con lo Spezia e pensiamo solo a quello. Tomori? Bel giocatore, di qualità e aggressivo”