Il Milan vince a Crotone per 4-0 e riconquista la vetta della classifica, grazie alle doppiette di Ibrahimovic e Rebic

Vittoria di carattere quella conquistata dal Milan contro il Crotone. Un segnale forte al campionato di Serie A, con la squadra di Pioli che ha dimostrato di meritare quel primo in posto in classifica.

Leggi anche:

Il match si è sbloccato nel primo tempo grazie al gol di Ibrahimovic al 30’. Nel secondo tempo la strada è stata totalmente in discesa per i rossoneri, complice anche l’entrata di Calhanoglu in campo. Lo svedese ha poi raddoppiato al 64’, e infine la prestazione di squadra è stata definita dalla doppietta di Rebic; realizzata nel giro di 2 minuti.

Adesso il Milan è tornato in cima alla classifica, con l’Inter sotto di 2 punti.

Di seguito, la classifica aggiornata al post Milan-Crotone: