Calciomercato Milan – Nuovi contatti per il colpo a parametro zero

Il Milan lavora su alcune possibili operazioni a parametro zero per il prossimo mercato estivo. Non solo Thauvin, piace molto anche Otavio.

Il Milan è attento al presente, ma guarda anche al futuro. In ottica calciomercato sta già pensando ad alcuni colpi in entrata per la prossima estate.

Ci sono dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021 che potrebbero fare molto comodo a Stefano Pioli. Un nome molto chiacchierato in queste settimane è quello di Florian Thauvin, ma ce ne sono anche altri che interessano a Paolo Maldini e Frederic Massara.

Mercato Milan, contatti per Otavio

Nel mirino del Milan c’è pure Otavio, fantasista che si svincola dal Porto al termine della stagione. Anche se il club lusitano sta provando a rinnovare il suo contratto, il giocatore sembra abbastanza convinto di cambiare aria per mettersi alla prova in un campionato diverso.

Da alcune settimane si parla dell’interessamento del Milan e nelle scorse ore sono giunte dal Portogallo ulteriori conferme. La società rossonera ha avuto nuovi contatti con l’entourage dell’ex talento dell’Internacional de Porto Alegre.

Otavio, che a breve compirà 26 anni, sa giocare sia da trequartista che da esterno sinistro. È stato impiegato pure a centrocampo. Un elemento duttile tatticamente che può fare comodo a Pioli. Nel caso in cui il Real Madrid decidesse di riprendersi Brahim Diaz, Maldini e Massara potrebbero puntare con decisione sul brasiliano.

Nelle scorse settimane si era parlato di una prima offerta del Milan rifiutata da Otavio. Vedremo se il Milan rilancerà per sbaragliare la concorrenza. Il fantasista sudamericano interessa a diverse squadre, sia in Europa che in altri campionati (MLS ad esempio).