Classifica marcatori Serie A, Ibrahimovic raggiunge Lukaku

Ibrahimovic è reduce da una bella doppietta contro il Crotone. Nella classifica marcatori di Serie A ha raggiunto Lukaku a quota 14 gol

Dopo la bella vittoria contro il Crotone, il Milan ha riconquistato la testa della classifica. Un 4-0 strabiliante, che ha visto le doppiette di Ibrahimovic e Rebic. Lo svedese grazie ai due gol odierni ha raggiunto i 501 gol in carriera, dimostrando di essere un campione unico al mondo.

Ma vi è un altro dato importante, che riguarda soltanto il presente e l’attuale stagione di Serie A. C’è un’altra classifica da prendere in considerazione, quella dei marcatori. Grazie alla doppietta contro il Crotone, Zlatan ha raggiunto quota 14 gol in stagione, raggiungendo al secondo posto Romelo Lukaku. I due, ormai acerrimi nemici, si contenderanno, oltre allo scudetto, anche il titolo di capocannoniere.

Leggi anche:

Ma c’è una particolare differenza tra i due grandi attaccanti in ottica gol stagionali: le 14 reti di Romelu sono stati realizzati in 20 partite disputate; i 14 gol di Ibra in 11 match giocati. Il dato sottolinea indubbiamente la grande capacità di Ibra, che condivide con pochi attaccanti, di mettere la palla in rete.

È una fortuna per il Milan averlo in squadra.